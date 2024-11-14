Над Курской и Белгородской областями уничтожили БПЛА. Военная операция, день 995-й

08:23.

08:20 Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что социальная политика действующего лидера Владимира Зеленского может привести к потере финансирования страны со стороны Запада:

«На эту позицию вашей “тысячи”, которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он [избиратель] больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь».

Ранее Зеленский пообещал украинским гражданам выплатить по тысяче гривен. Порошенко считает, что он готовится к выборам, а не думает о завершении военного конфликта.

08:15 Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию The Times, что страна якобы может создать элементарную ядерную бомбу, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь, так как Киев придерживается договора о нераспространении такого оружия:

«Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия: мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие».

08:07.

08:03 В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника: по одному над Курской и Белгородской областями.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 995-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.