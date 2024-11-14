В ОмГУ появится военный учебный центр

«Создание военного учебного центра — одна из задач, которую ставит перед собой университет, — сказал Сергей Замятин. — Это очень важно, в том числе для правильного воспитания молодых людей, формирования у них общечеловеческих и духовно-нравственных основ жизни. Это сложно сделать без поддержки организаций, которые занимаются патриотическим, военно-патриотическим воспитанием. И тем приятнее, что вместе с коллегами мы абсолютно одинаково понимаем и необходимость данной задачи, и совместные пути её решения».