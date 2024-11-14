В ОмГУ появится военный учебный центр

В скором будущем в Омском государственном университете имени Достоевского может появиться собственный военно-учебный центр.
Совещание на эту тему провёл ректор ОмГУ Сергей Замятин. В диалоге приняли участие руководители Военного комиссариата Омской области, региональных отделений и организаций Российского союза ветеранов, Русского географического общества, Союза ветеранов СВО, ДОСААФ и движения «Юнармия». Со всеми организациями вуз заключил соглашения о сотрудничестве.
«Создание военного учебного центра — одна из задач, которую ставит перед собой университет, — сказал Сергей Замятин. — Это очень важно, в том числе для правильного воспитания молодых людей, формирования у них общечеловеческих и духовно-нравственных основ жизни. Это сложно сделать без поддержки организаций, которые занимаются патриотическим, военно-патриотическим воспитанием. И тем приятнее, что вместе с коллегами мы абсолютно одинаково понимаем и необходимость данной задачи, и совместные пути её решения».
Сообщается, что уже выделены учебный корпус, в котором разместится военно-учебный центр, земельный участок для проведения воинских строевых занятий, а также ангар для техники. В будущем планируется разработать организационно-штатную структуру центра, учебные планы, программы, завершить комплектацию базы, провести ремонт и оборудовать учебные классы. Все работы планируется закончить в течение года.
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