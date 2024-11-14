Володин анонсировал рассмотрение новых ограничений для иноагентов

Говоря о причинах внесения законопроекта, он отметил, что сегодня в России иноагентами признаны 491 человек. Многие из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России и «тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», заявил Володин.