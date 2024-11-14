Володин анонсировал рассмотрение новых ограничений для иноагентов

«Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», — написал Володин.
По его словам, иноагенты смогут распоряжаться деньгами со спецсчета только при условии отмены статуса иноагента. «По решению суда возможно зачисление средств в бюджет», — добавил спикер Госдумы.
Говоря о причинах внесения законопроекта, он отметил, что сегодня в России иноагентами признаны 491 человек. Многие из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России и «тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», заявил Володин.
К рассмотрению законопроекта в первом чтении парламентарии приступят на следующей неделе, добавил он. По словам Володина, ко второму чтению планируется подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.
О том, что иноагентам могут запретить получать прибыль от своей интеллектуальной собственности иначе, кроме как на особый рублевый счет, Володин рассказал 7 ноября. По его словам, речь идет о доходах от книг, музыки, эфиров, брендов.
Конституция России запрещает любую дискриминацию граждан при получении вознаграждения за труд (п. 2 ст. 37), Основным законом также гарантируется право россиян распоряжаться своей частной собственностью.