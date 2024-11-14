Спецназ Казахстана участвует в совместных учениях в Узбекистане

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Мероприятие направлено на развитие сотрудничества военнослужащих двух стран и обмен практическим опытом проведения специальных военных операций в городских условиях, а также ликвидации незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
Тактико-специальное учение Hanjar-2024 («Канжар-2024») спланировано в три этапа, и включает в себя приведение подразделений специального назначения в высшую степень готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции.
«В ходе совместных учебно-боевых действий военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции», — сообщает Минобороны Казахстана.
В рамках учения также запланированы дни национальной кухни, дружеский футбольный матч и обзорная экскурсия по Самарканду.