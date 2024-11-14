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Спецназ Казахстана участвует в совместных учениях в Узбекистане

Тактико-специальные учения Hanjar-2024 (Канжар-2024) стартовало на полигоне «Фориш» Центрального военного округа в Джизакской области Узбекистана и пройдут с 14 до 20 ноября.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Мероприятие направлено на развитие сотрудничества военнослужащих двух стран и обмен практическим опытом проведения специальных военных операций в городских условиях, а также ликвидации незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Тактико-специальное учение Hanjar-2024 («Канжар-2024») спланировано в три этапа, и включает в себя приведение подразделений специального назначения в высшую степень готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции.

«В ходе совместных учебно-боевых действий военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции», — сообщает Минобороны Казахстана.

В рамках учения также запланированы дни национальной кухни, дружеский футбольный матч и обзорная экскурсия по Самарканду.

учения