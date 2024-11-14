Bloomberg узнал, как Запад «надавит» на Китай из-за связей России и КНДР

Западные союзники Украины крайне обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и КНДР, поскольку оно может иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, рассказали источники Bloomberg.
В этой связи западные страны попытаются оказать давление на Китай на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится на следующей неделе. По словам собеседников агентства, Китай, вероятно, сам недоволен союзом России и Северной Кореи. В качестве одного из признаков этого они назвали публичное молчание китайского правительства относительно данных об отправке северокорейских войск в Россию.
«Даже поддерживая и Россию, и Северную Корею, Си Цзиньпин пытался изобразить Пекин как нейтральный в отношении войны на Украине и стремился улучшить связи с США и их союзниками не в последнюю очередь для того, чтобы экспорт продолжал поддерживать испытывающую трудности экономику Китая», — отмечают авторы Bloomberg. Однако партнерство КНДР с Россией рискует усилить экономическое давление на Китай, а также подрывает аргумент Пекина о том, что другие страны, и в первую очередь США, не должны иметь военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе.
Москва и Пхеньян официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию. Президент Владимир Путин, комментируя сообщения западных разведок, заявлял, что Россия никогда не сомневалась в серьезном отношении Северной Кореи к выполнению ст. 4 договора о стратегическом партнерстве между странами, ратифицированного ранее в этом месяце. «Что и как мы будем делать — это уже наше дело, в рамках этой статьи», — отмечал российский президент.
Эта статья гарантирует: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
Северокорейский МИД подтвердил оказание помощи Москве в военном конфликте на Украине, но не уточнил, в чем она состоит. «С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала представитель ведомства Цой Сон Хи.
О том, что власти Китая могут быть недовольны сближением России и Северной Кореи из-за потери «рычагов влияния» на Пхеньян, ранее писал The Economist со ссылкой на местных аналитиков. Журнал отмечал, что китайские чиновники избегают прямых комментариев по поводу предполагаемой отправки солдат КНДР в Россию, но «за закрытыми дверями» они «могут ставить под сомнение действия Северной Кореи».
По данным The Economist, чиновники КНР могут опасаться, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «станет менее зависимым» от Китая, который долгое время был крупнейшим торговым партнером КНДР. Кроме того, «воодушевленный поддержкой России, он также может стать более провокационным в своих отношениях с Южной Кореей», а конфликт между ними грозит оказать большое влияние на китайские города, находящиеся близко к границе.