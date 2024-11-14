Bloomberg узнал, как Запад «надавит» на Китай из-за связей России и КНДР

«Даже поддерживая и Россию, и Северную Корею, Си Цзиньпин пытался изобразить Пекин как нейтральный в отношении войны на Украине и стремился улучшить связи с США и их союзниками не в последнюю очередь для того, чтобы экспорт продолжал поддерживать испытывающую трудности экономику Китая», — отмечают авторы Bloomberg. Однако партнерство КНДР с Россией рискует усилить экономическое давление на Китай, а также подрывает аргумент Пекина о том, что другие страны, и в первую очередь США, не должны иметь военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе.