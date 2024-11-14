Захарова заявила о «разбушевавшейся демократии» во Франции

Захарова высказалась по поводу политического режима во Франции в своем Telegram-канале. Она напомнила, что правовое ведомство Парижа инициировало преследование Марин Ле Пен и требует приговорить ее к лишению свободы на пять лет. Прокуратура также просит, чтобы на время отбывания наказания Ле Пен лишили права участвовать в выборах в качестве избирателя или кандидата.