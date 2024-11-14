Захарова заявила о «разбушевавшейся демократии» во Франции

Захарова высказалась по поводу политического режима во Франции в своем Telegram-канале. Она напомнила, что правовое ведомство Парижа инициировало преследование Марин Ле Пен и требует приговорить ее к лишению свободы на пять лет. Прокуратура также просит, чтобы на время отбывания наказания Ле Пен лишили права участвовать в выборах в качестве избирателя или кандидата.
Представитель российского МИДа напомнила о недавнем аресте сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции и заявила, что эти два случая характеризуют состояние демократии в стране.
«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала Захарова.
Ранее прокуратура во Франции потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, три из которых — условно. Главе «Национального объединения» и ее 26 однопартийцам вменяется создание фиктивных рабочих мест в Европарламенте. Политик все обвинения в свой адрес отрицает.