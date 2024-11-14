Опубликована повестка дня заседания парламента Молдовы

Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект об учете работы городских сетей. В повестку дня включены поправки в Уголовный кодекс, пересматривающие порядок применения наказания в виде предупреждения, а также касающиеся цифровизации процесса документирования правонарушений. Будут рассмотрены изменения нормативных актов, касающихся порядка заключения иностранцев под стражу, а также предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Указанные нормы будут адаптированы к международным стандартам в этой области.