Опубликована повестка дня заседания парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Постоянное бюро парламента утвердило накануне повестку пленарного заседания законодательного собрания Молдовы.
Депутатам предстоит ратифицировать два соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком, направленные на модернизацию инфраструктуры управления отходами в нескольких населенных пунктах страны, а также равный доступ школ к техническим грантам.
Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект об учете работы городских сетей. В повестку дня включены поправки в Уголовный кодекс, пересматривающие порядок применения наказания в виде предупреждения, а также касающиеся цифровизации процесса документирования правонарушений. Будут рассмотрены изменения нормативных актов, касающихся порядка заключения иностранцев под стражу, а также предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Указанные нормы будут адаптированы к международным стандартам в этой области.
Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в закон о фонде снижения энергетической уязвимости, касающиеся выплаты компенсаций за теплоносители в зимний период.