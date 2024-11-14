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Опубликована повестка дня заседания парламента Молдовы

Депутаты парламента в четверг проведут очередное пленарное заседание.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Постоянное бюро парламента утвердило накануне повестку пленарного заседания законодательного собрания Молдовы.

Депутатам предстоит ратифицировать два соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком, направленные на модернизацию инфраструктуры управления отходами в нескольких населенных пунктах страны, а также равный доступ школ к техническим грантам.

Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект об учете работы городских сетей. В повестку дня включены поправки в Уголовный кодекс, пересматривающие порядок применения наказания в виде предупреждения, а также касающиеся цифровизации процесса документирования правонарушений. Будут рассмотрены изменения нормативных актов, касающихся порядка заключения иностранцев под стражу, а также предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Указанные нормы будут адаптированы к международным стандартам в этой области.

Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в закон о фонде снижения энергетической уязвимости, касающиеся выплаты компенсаций за теплоносители в зимний период.