Уалихан Кайсаров назвал Новосибирск исторической землей Казахстана

«У нас такого рода территориальных претензий к странам, с которыми существует диалог, дружба, сотрудничество и партнерство, нет. А что касается маргиналов, которые считают, что Оренбург — это казахский город или что-то в этом роде, то цена им известна», — заключил Константин Затулин.