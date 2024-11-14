Уалихан Кайсаров назвал Новосибирск исторической землей Казахстана

Политик, экс-депутат из Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что некоторые российские регионы — историческая земля его родины.
К таким городам чиновник отнес Новосибирск (Ногай-Сивир), Алтай, Оренбург (Орынбор), Саратов (Сарытау), Тюмень (Темен), Омск (Омбы), Астрахань (Астар-Хан), Курган (Хургал).
«Все территории, которые минимум на 500−600 километров севернее нынешней границы Казахстана, были исконно казахскими землями», — заявил политик.
На заявление Уалихана Кайсарова ответил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Подъемом». По мнению чиновника, в Казахстане есть люди, которые верят, что Россия будет претендовать на области, населенные русскими.
«У нас такого рода территориальных претензий к странам, с которыми существует диалог, дружба, сотрудничество и партнерство, нет. А что касается маргиналов, которые считают, что Оренбург — это казахский город или что-то в этом роде, то цена им известна», — заключил Константин Затулин.