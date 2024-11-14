Глава Иркутской области обсудил вопросы электроэнергетики с вице-премьером РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком вопросы электроэнергетической отрасли и тарифную политику в электроэнергетике, а также предложил некоторые решения наиболее острых ситуаций.
— Представил Александру Валентиновичу наши предложения по решению острой ситуации с тарифами, которые мы с коллегами формировали все эти дни. Пришли к общему мнению, что потребуются дополнительные расчёты. Работу в этом направлении мы продолжаем, — сообщил Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прошло заседание рабочей группы под руководством председателя правительства региона Константина Зайцева. Поводом послужило постановление федерального правительства от 1 ноября о введении с нового года общих для всей страны норм энергопотребления.
В результате обсуждения рабочая группа разработала несколько предложений о внесении изменений в указанное постановление правительства РФ. Первым предложением стало установление верхнего предела первого «льготного» периода на уровне 9000 кВт/ч в месяц в регионах, газифицированных менее чем на 70%. Второе — ввести погодовую норму, которая будет равняться 46800 кВт/ч, чтобы потребители могли сами определить, когда им удобнее экономить. Третье — разделить нормы на летний и зимний периоды.
На встрече Кобзева и вице-премьера также обсуждался и отопительный сезон, начавшийся в нашем регионе.
— Обсудили основные моменты подготовки соответствующей инфраструктуры. Также остановились и на ключевых вопросах социально-экономического развития региона, — рассказывает глава Приангарья.