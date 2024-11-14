Глава Иркутской области обсудил вопросы электроэнергетики с вице-премьером РФ

В результате обсуждения рабочая группа разработала несколько предложений о внесении изменений в указанное постановление правительства РФ. Первым предложением стало установление верхнего предела первого «льготного» периода на уровне 9000 кВт/ч в месяц в регионах, газифицированных менее чем на 70%. Второе — ввести погодовую норму, которая будет равняться 46800 кВт/ч, чтобы потребители могли сами определить, когда им удобнее экономить. Третье — разделить нормы на летний и зимний периоды.