Курт Волкер объяснил, зачем Трамп сказал теплые слова про Путина

«Если вы посмотрите на его [Трампа] первый президентский срок, то увидите, что он очень тепло отзывался о Путине, — сказал он. — В то же время он отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выгнал русских [дипломатов] из Сан-Франциско и назвал это шпионской операцией. Он выслал около 80 офицеров разведки из Нью-Йорка и Вашингтона».