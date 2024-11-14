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Курт Волкер объяснил, зачем Трамп сказал теплые слова про Путина

За дружелюбием Трампа и Путина скрывается глубокая напряженность из-за предстоящего разговора по Украине, пишет WSJ. Волкер напомнил, что республиканец отменил эмбарго на поставки оружия Украине и выслал российских дипломатов.

Источник: РИА "Новости"

Избранный президент США Дональд Трамп избегает «демонизации» российского лидера Владимира Путина, «потому что хочет заключить сделку», заявил The Wall Street Journal (WSJ) бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Если вы посмотрите на его [Трампа] первый президентский срок, то увидите, что он очень тепло отзывался о Путине, — сказал он. — В то же время он отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выгнал русских [дипломатов] из Сан-Франциско и назвал это шпионской операцией. Он выслал около 80 офицеров разведки из Нью-Йорка и Вашингтона».

По версии Волкера, «теплые слова» Трампа в адрес Путина обусловлены «прагматичной тактикой ведения переговоров с мировыми лидерами». После победы на выборах президента США они вернулись к позитивной публичной риторике, однако за этим дружелюбием скрывается глубокая напряженность, пишет WSJ.

Оба президента стремятся занять сильные позиции «перед непростым разговором по Украине», но любое урегулирование во многом будет зависеть от того, сможет ли республиканец «превратить теплые слова в дипломатический прорыв», отмечает WSJ. Как заявляют официальные лица США, Москва считает, что выигрывает в этом конфликте, и любые переговоры невозможны. Вместе с тем есть вероятность, что Трамп преследует «более масштабные политические цели», которые могут осложнить военные действия России.

5 ноября состоялись выборы президента США, на которых победу одержал Трамп. Его оппонентом была вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис. Путин поздравил Трампа во время выступления на заседании клуба «Валдай». Он также заявил, что мог бы ему позвонить, но не стал, потому что западные лидеры «с какого-то этапа» сами оборвали контакты.

Трамп неоднократно критиковал действующую администрацию США Джо Байдена за военную поддержку Украины и обещал ее сократить. Он выступает за мирное урегулирование конфликта и утверждает, что может прекратить боевые действия за 24 часа после звонков Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Путин Владимир
Трамп Дональд