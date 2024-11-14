Сергеенко: недруги попытаются использовать выборы, чтобы раскачать Беларусь

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Недружественные силы вновь пытаются использовать президентскую избирательную кампанию для того, чтобы раскачать ситуацию в стране, заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко на заседании сессии в четверг.
«И мы видим, что нынешнюю электоральную кампанию наши недруги снова попытаются использовать для дестабилизации ситуации в стране», — сказал он.
Сергеенко подчеркнул, что эти попытки проводятся на фоне укрепления Беларуси на международном уровне.
«Укрепление международного имиджа Беларуси не может не беспокоить тех, кто отрицает наше право проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику».
За последние годы белорусское общество значительно повзрослело в политическом плане.
«У абсолютного большинства населения есть четкое понимание, что судьбу своей страны может решать только ее народ», — отметил он.
Сергеенко обратил внимание, что в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь продолжает уверенно демонстрировать свою экономическую состоятельность и конкурентоспособность.
По его словам, экономика страны растет темпами выше мировых, что позволяет людям нормально жить и работать, содержать семьи, а государству — выполнять свои социальные обязательства и укреплять национальную безопасность.