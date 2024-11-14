Кушнарев: водители ростовских автобусов устраивают гонки

«Однако заметил, что некоторые водители, стремясь соблюдать промежуточный интервал времени, устраивают буквально гонки на дорогах. Так, водитель автобуса № 25 на проспекте Нагибина не пропускал следовавший за ним автобус № 33. Считаю такую манеру работы недопустимой. Еще одно наблюдение — часть остановочных комплексов нуждается в замене или обновлении», — написал министр транспорт донского региона.