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Кушнарев: водители ростовских автобусов устраивают гонки

Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в час пик проехался на автобусе. О своих впечатлениях он рассказал в телеграм-канале.

Источник: соцсети

Кушнарев утром проехался от рынка «Квадро» до РИНХа. Отметил, что на улице Плиева была небольшая пробка, далее автобус двигался по выделенной полосе. Путь занял 40 минут, автобус был чистым и оснащен работающим валидатором.

Виталий Кушнарев обратил внимание и на минусы.

«Однако заметил, что некоторые водители, стремясь соблюдать промежуточный интервал времени, устраивают буквально гонки на дорогах. Так, водитель автобуса № 25 на проспекте Нагибина не пропускал следовавший за ним автобус № 33. Считаю такую манеру работы недопустимой. Еще одно наблюдение — часть остановочных комплексов нуждается в замене или обновлении», — написал министр транспорт донского региона.

Кушнарев пообещал жителям Ростова, что проблемы общественного транспорта обсудят с перевозчиками в ближайшее время.

Ранее на автобусе проехался врио губернатора Юрий Слюсарь и посоветовал сделать то же самое министру транспорта Ростовской области и сити-менеджеру Ростова.