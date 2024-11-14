Кушнарев: водители ростовских автобусов устраивают гонки

Кушнарев утром проехался от рынка «Квадро» до РИНХа. Отметил, что на улице Плиева была небольшая пробка, далее автобус двигался по выделенной полосе. Путь занял 40 минут, автобус был чистым и оснащен работающим валидатором.
Виталий Кушнарев обратил внимание и на минусы.
«Однако заметил, что некоторые водители, стремясь соблюдать промежуточный интервал времени, устраивают буквально гонки на дорогах. Так, водитель автобуса № 25 на проспекте Нагибина не пропускал следовавший за ним автобус № 33. Считаю такую манеру работы недопустимой. Еще одно наблюдение — часть остановочных комплексов нуждается в замене или обновлении», — написал министр транспорт донского региона.
Кушнарев пообещал жителям Ростова, что проблемы общественного транспорта обсудят с перевозчиками в ближайшее время.
Ранее на автобусе проехался врио губернатора Юрий Слюсарь и посоветовал сделать то же самое министру транспорта Ростовской области и сити-менеджеру Ростова.