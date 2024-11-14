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Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области

Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Буторина была назначена министром соцтношений в ноябре 2019 года. За особые заслуги в сфере государственного управления, а также многолетний добросовестный труд, губернатор присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».

Сообщается, что пост займет Наталья Лугачева. Текслер уже подписал постановлении о ее освобождении с должности министра экономического развития.

Лугачева возглавляла МЭР с декабря 2019 года.