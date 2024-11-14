Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Буторина была назначена министром соцтношений в ноябре 2019 года. За особые заслуги в сфере государственного управления, а также многолетний добросовестный труд, губернатор присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».
Сообщается, что пост займет Наталья Лугачева. Текслер уже подписал постановлении о ее освобождении с должности министра экономического развития.
Лугачева возглавляла МЭР с декабря 2019 года.