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Лавров заявил о проблемах с заправкой самолетов «России» из-за санкций Запада

удивился Лавров. В последние годы авиационная отрасль РФ живет под санкциями, которые были введены из-за спецоперации на Украине.
Источник: Газета.Ру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последние годы он сталкивается с трудностями при заправке самолетов летного отряда «Россия» в других странах. Такие проблемы у него возникли, в частности, в ЮАР и Бразилии. «Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — удивился Лавров. В последние годы авиационная отрасль РФ живет под санкциями, которые были введены из-за спецоперации на Украине.


Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за санкций Запада.


«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — рассказал министр в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким (цитата по РИА Новости).




По словам министра, схожая ситуация была и в Бразилии.


«Они не понимают, что какой-то период [другие страны] будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — считает глава дипведомства.




Авиация под прессом санкций.


Вскоре после начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции в отношении авиационной отрасли России. Был введен полный запрет поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники, а также их страхования и технического обслуживания.


Кроме того, иностранных лизингодателей обязали забрать у российских перевозчиков уже предоставленные в аренду лайнеры.


«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — говорил в ноябре 2023 года занимавший тогда пост министра транспорта Виталий Савельев (цитата по «РИА Новости»).


США также ввели ограничения на экспорт в РФ товаров авиационной отрасли и запретили техобслуживание десятков Boeing российских эксплуатантов.




Санкции не сказались на показателях безопасности полетов российской гражданской авиации, сообщал в конце 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой данные Росавиации и отчеты крупнейших авиакомпаний.


«Ежегодно с воздушными судами гражданской авиации происходит порядка 800 инцидентов по различным причинам, следует из предоставленного на запрос “Ъ” ответа Росавиации. Число инцидентов, связанных с отказами технических систем и силовой установки, за период 2019—2022 годов находится на среднем уровне 485 событий в год, “четко выраженных отрицательных тенденций не имеется”, — говорится в публикации.


Украина борется против авиаотрасли РФ.


Санкции против авиационной отрасли РФ вводила и Украина: 12 ноября — против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры, 2 сентября — против аэропортов.


Меры против сервисных служб аэропортов РФ вводились, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран, пояснял уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк в Facebook.


«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — писал он.