Лавров заявил о проблемах с заправкой самолетов «России» из-за санкций Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последние годы он сталкивается с трудностями при заправке самолетов летного отряда «Россия» в других странах. Такие проблемы у него возникли, в частности, в ЮАР и Бразилии. «Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — удивился Лавров. В последние годы авиационная отрасль РФ живет под санкциями, которые были введены из-за спецоперации на Украине.