В омском Минсельхозе сделали заявление по ценам на сливочное масло в регионе

По словам главы областного Минсельхоза, в Омской области стоимость этого продукта самая низкая среди регионов Сибири.
«Основные моменты, что население тревожат, это разогревание цены по сливочному маслу. На самом деле каких-то таких проблем, которые носили бы этот характер, нет. У нас обеспеченность в полном объеме молочными продуктами, сырьем и сливочным маслом. Да и ценовая политика у нас в регионе, если сравнивать с ценами в других субъектах, она самая низкая. Мы занимаем первое место по стоимости сливочного масла в нижнем его аспекте. У нас 800 с небольшим рублей стоит килограмм сливочного масла, тогда как в Новосибирске за 1000 рублей, в Томске — 950. Поэтому здесь таких опасений нет», — заявил Николай Дрофа.
Также заявление министра заставляет думать, что закупать сливочное масло впрок нет необходимости.
«Да, есть какие-то моменты ажиотажные, и население начинает скупать его, впрок брать. Но эти процессы мы проходили и с сахаром. Поэтому здесь нашим жителям надо не волноваться, обеспеченность в полном объеме, и ценовая политика стоит на контроле у губернатора. Ну и, конечно, федеральная антимонопольная служба сегодня отслеживает определенный перечень социальных и значимых продуктов. Если цена поднимается необоснованно за определенный период, то ФАС уже занимается этими предприятиями для того, чтобы стабилизировать эти повышения», — сообщил Николай Дрофа.
Отметим, что согласно официальным данным Росстата, к 5 ноября 2024 года средняя розничная стоимость килограмма сливочного масла в Омской области составляет 888,31 рубля. С начала года, как сообщает Росстат, килограмм этого продукта в Омской области подорожал на 30,1% или на +205,73 рубля.