В омском Минсельхозе сделали заявление по ценам на сливочное масло в регионе

«Основные моменты, что население тревожат, это разогревание цены по сливочному маслу. На самом деле каких-то таких проблем, которые носили бы этот характер, нет. У нас обеспеченность в полном объеме молочными продуктами, сырьем и сливочным маслом. Да и ценовая политика у нас в регионе, если сравнивать с ценами в других субъектах, она самая низкая. Мы занимаем первое место по стоимости сливочного масла в нижнем его аспекте. У нас 800 с небольшим рублей стоит килограмм сливочного масла, тогда как в Новосибирске за 1000 рублей, в Томске — 950. Поэтому здесь таких опасений нет», — заявил Николай Дрофа.