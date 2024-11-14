Алексей Текслер произвел новые назначения министров Челябинской области

Ирина Вячеславовна была назначена главой Минсоца в ноябре 2019 года. За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на организацию и оказание своевременной социальной помощи гражданам, а также многолетний добросовестный труд, губернатор присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».