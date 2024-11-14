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Алексей Текслер произвел новые назначения министров Челябинской области

Алексей Текслер произвел новые назначения министров Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Игорь Гилев возглавит Минэкологии.

С марта 2020 года он занимал должность первого заместителя министра экологии, а с сентября 2024 года руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.

Наталья Лугачева назначена министром социальных отношений.

Она освобождена от должности министра экономического развития, которую занимала с декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области с 15 ноября 2024 года.

Ирина Вячеславовна была назначена главой Минсоца в ноябре 2019 года. За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на организацию и оказание своевременной социальной помощи гражданам, а также многолетний добросовестный труд, губернатор присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».

Александр Шегуров назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения.

С мая 2020 года он был первым заместителем руководителя этого управления, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника.