Алексей Текслер произвел новые назначения министров Челябинской области

Игорь Гилев возглавит Минэкологии.
С марта 2020 года он занимал должность первого заместителя министра экологии, а с сентября 2024 года руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.
Наталья Лугачева назначена министром социальных отношений.
Она освобождена от должности министра экономического развития, которую занимала с декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области с 15 ноября 2024 года.
Ирина Вячеславовна была назначена главой Минсоца в ноябре 2019 года. За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на организацию и оказание своевременной социальной помощи гражданам, а также многолетний добросовестный труд, губернатор присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».
Александр Шегуров назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения.
С мая 2020 года он был первым заместителем руководителя этого управления, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника.