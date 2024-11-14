Министр транспорта Ростовской области совершил поездку в автобусе

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
Чиновник проехал от остановки возле рынка «Квадро» в Северном жилом массиве до остановки «РИНХ» на пересечении пр. Ворошиловский и ул. Большая Садовая.
Виталий Кушнарев обнаружил, что водители общественного транспорта устраивают гонки.
«Считаю такую манеру работы недопустимой», — написал министр.
Виталий Кушнарёв отметил, что часть остановочных комплексов необходимо заменить. Он пообещал провести беседу с руководителями транспортных предприятий.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проехал 12 ноября в автобусе № 66 от ул. Волкова до ул. Герасименко. Тогда Юрий Слюсарь отметил плохое состояние остановочных комплексов, подвижного состава и улиц города и предложил другим чиновникам проверить общественный транспорт.