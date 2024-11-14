Министр транспорта Ростовской области совершил поездку в автобусе

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проехал 12 ноября в автобусе № 66 от ул. Волкова до ул. Герасименко. Тогда Юрий Слюсарь отметил плохое состояние остановочных комплексов, подвижного состава и улиц города и предложил другим чиновникам проверить общественный транспорт.