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Министр транспорта Ростовской области совершил поездку в автобусе

Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарёв совершил поездку в автобусе № 33 в утренний час пик.

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновник проехал от остановки возле рынка «Квадро» в Северном жилом массиве до остановки «РИНХ» на пересечении пр. Ворошиловский и ул. Большая Садовая.

Виталий Кушнарев обнаружил, что водители общественного транспорта устраивают гонки.

«Считаю такую манеру работы недопустимой», — написал министр.

Виталий Кушнарёв отметил, что часть остановочных комплексов необходимо заменить. Он пообещал провести беседу с руководителями транспортных предприятий.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проехал 12 ноября в автобусе № 66 от ул. Волкова до ул. Герасименко. Тогда Юрий Слюсарь отметил плохое состояние остановочных комплексов, подвижного состава и улиц города и предложил другим чиновникам проверить общественный транспорт.