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Сити-менеджер Ростова проехал в автобусе и съел шаурму

Транспорт пришлось ждать 15 минут.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко утром в четверг, 14 ноября, проинспектировал работу городских автобусов — причём сразу двух маршрутов.

«В целом автобусы в хорошем состоянии, чистые и комфортные. Валидатор, отопление и информационное табло работали», — написал он в своём telegram-канале.

Во время поездки ростовчане пожаловались ему на случаи, когда транспорт в «час пик» переполнен и проезжает мимо остановок. Вместо нормативных интервалов в пять-семь минут ждать автобусов Логвиненко пришлось целых 15.

«Поручил своему заместителю по транспорту Дмитрию Симкову предложить решение данной проблемы», — добавил Алексей Логвиненко.

Также он анонсировал замену 450 остановок по концессии. Сити-менеджер также отметил, что по окончании поездки на ЦГБ съел знаменитую ростовскую шаурму.

Проехать в городском транспорте чиновникам ранее предложил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Утром это также сделал заместитель губернатора — министр транспорта Дона Виталий Кушнарёв.