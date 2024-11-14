Сити-менеджер Ростова проехал в автобусе и съел шаурму

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко утром в четверг, 14 ноября, проинспектировал работу городских автобусов — причём сразу двух маршрутов.
«В целом автобусы в хорошем состоянии, чистые и комфортные. Валидатор, отопление и информационное табло работали», — написал он в своём telegram-канале.
Во время поездки ростовчане пожаловались ему на случаи, когда транспорт в «час пик» переполнен и проезжает мимо остановок. Вместо нормативных интервалов в пять-семь минут ждать автобусов Логвиненко пришлось целых 15.
«Поручил своему заместителю по транспорту Дмитрию Симкову предложить решение данной проблемы», — добавил Алексей Логвиненко.
Также он анонсировал замену 450 остановок по концессии. Сити-менеджер также отметил, что по окончании поездки на ЦГБ съел знаменитую ростовскую шаурму.
Проехать в городском транспорте чиновникам ранее предложил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Утром это также сделал заместитель губернатора — министр транспорта Дона Виталий Кушнарёв.