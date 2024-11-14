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Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам образования

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования», передает корреспондент БЕЛТА.

Ряд новшеств направлен на оперативное урегулирование важнейших вопросов практического характера. Так, местные органы власти наделяются полномочиями на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих в пределах крупных населенных пунктов на удалении от расположенных в них учреждений образования (а также населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от обустроенных автомобильных дорог), к учреждениям образования и местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий (в настоящее время предусмотрен подвоз только в сельских населенных пунктах к учреждениям дошкольного и общего среднего образования).

Предоставлена возможность получения среднего специального образования лицами, осужденными к лишению свободы, на базе филиалов колледжей, расположенных на территории исправительных учреждений (в настоящее время возможно получение только профессионально-технического образования).

Предоставлена возможность освоения учащимися X-XI классов школ, специализированных лицеев, суворовских военных училищ, кадетских училищ образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин.

Предусмотрены гарантии молодым специалистам, уволенным в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения, на занятие прежней должности.

Правительству предоставлены полномочия на определение случаев перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов, не установленных кодексом (например, их перенаправление на службу в МВД, Следственный комитет, ГТК).

В целях усиления ответственности заказчиков целевой подготовки предусматривается обязанность организации — заказчика кадров возместить средства, затраченные государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке.

закон
образование