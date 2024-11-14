Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам образования

Ряд новшеств направлен на оперативное урегулирование важнейших вопросов практического характера. Так, местные органы власти наделяются полномочиями на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих в пределах крупных населенных пунктов на удалении от расположенных в них учреждений образования (а также населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от обустроенных автомобильных дорог), к учреждениям образования и местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий (в настоящее время предусмотрен подвоз только в сельских населенных пунктах к учреждениям дошкольного и общего среднего образования).