Минобороны об уклонистах: Не хотят вставать на зарядку

«В законе сказано и указано, кто может быть освобожден от службы в армии в связи с состоянием здоровья, учебы. Если нет никаких причин, то он должен отслужить в армии. Мы никого не заставляем! Есть не только уклонисты, но и те, кто сам желает служить в армии. Многие после прохождения двухнедельного адаптационного периода меняют свою позицию о том, что в армии плохо, и становятся хорошими солдатами. Такой пример был на моей практике. Мы же не знаем причин, почему ребята из видеороликов бегут. Может, он шел на свидание с девушкой? Или какие-то другие причины. Надо каждый случай смотреть индивидуально. Но обобщать, что все молодые люди не хотят служить в армии, нельзя», — заявил он.