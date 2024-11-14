Глава Палаты представителей Сергеенко заявил, что недруги будут пытаться использовать избирательную кампанию для дестабилизации ситуации в Беларуси

Глава Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время заседания сессии 14 ноября 2024 года заявил, что недруги попытаются использовать выборы для дестабилизации ситуации в Беларуси. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
— И мы видим, что нынешнюю электоральную кампанию наши недруги снова попытаются использовать для дестабилизации ситуации в стране, — подчеркнул Игорь Сергеенко.
Он заметил, что указанные попытки проводятся на фоне укрепления Беларуси на международном уровне. Председатель Палаты представителей уточнил, укрепление международного имиджа страны не может не беспокоить тех, кто отрицает право Беларуси проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику.
По его словам, за последние годы белорусское общество значительно повзрослело в политическом плане. Сергеенко обратил внимание на то, что у абсолютного большинства белорусов есть четкое понимание, что судьбу своей страны может решать только ее народ.
Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь и далее продолжает уверенно демонстрировать экономическую состоятельность, а также конкурентоспособность.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Кстати, сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты начался 7 ноября в Беларуси.
Также мы писали, что Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков снялись с электоральной кампании по выборам президента Беларуси.