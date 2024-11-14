Сотрудничество Индии и России обсудили во Владивостоке

Представители двух стран обсудили возможность сотрудничества в самых разных сферах. Спортивные, образовательные, культурные и экономические мероприятия могут состояться во Владивостоке и в Индии благодаря сотрудничеству. Уже запланировано несколько событий, которые позволят горожанам узнать больше об Индии и даже попытать удачу в конкурсе, главным призом за победу в котором станет путешествие в эту азиатскую страну.
«Сейчас мы готовим коллекцию индийских книг в русском переводе, чтобы подарить их одной из библиотек Владивостока. В наших планах также организовать фотовыставку, на которой будут представлены портреты горожан на фоне знаковых мест Дальнего Востока. Кроме того, мы рады пригласить всех жителей и гостей города принять участие в викторине “Знай Индию”. Тридцать победителей со всего мира, которые ответят на все вопросы, получат шанс выиграть двухнедельное путешествие по удивительной Индии», — рассказал Сиддартх Гаурав.
Подробности о викторине можно узнать на сайте bkjquiz.com/.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в спорте, здравоохранении и по другим направлениям. Константин Шестаков поздравил господина Сиддартха Гаурава с новой должностью и поблагодарил за визит.
«Я очень рад, что в нашем городе за такой короткий срок уже состоялось несколько ярких событий. Это фестиваль танца “Индийское лето”, Неделя индийского кино и лекции-беседы в библиотеках об Индии. Все эти мероприятия позволили горожанам узнать много нового о культуре и традициях вашей страны. Мы открыты к предложениям о дальнейшем взаимодействии и надеемся на плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Константин Шестаков.
В нынешнем году во Владивостоке состоялось много культурных мероприятий при поддержке администрации города, подчеркнул генконсул Индии. Наиболее популярными для владивостокцев стали Дни йоги. Сиддартх Гаурав также добавил, что планируется отреставрировать здание, приобретённое Генеральным консульством Индии во Владивостоке. Оно расположено в районе улицы Уборевича. По итогам реставрации будет проведено торжественное открытие.
Глава Владивостока со своей стороны предложил совместно с Генеральным консульством Индии благоустроить прилегающую территорию и высадить там зелёные насаждения. Также Константин Шестаков пригласил иностранных гостей принять участие в гастрономических фестивалях, которые проходят в городе, чтобы познакомить горожан с индийской кухней, а также организовать летний открытый кинотеатр.