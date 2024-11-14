Сотрудничество Индии и России обсудили во Владивостоке

«Сейчас мы готовим коллекцию индийских книг в русском переводе, чтобы подарить их одной из библиотек Владивостока. В наших планах также организовать фотовыставку, на которой будут представлены портреты горожан на фоне знаковых мест Дальнего Востока. Кроме того, мы рады пригласить всех жителей и гостей города принять участие в викторине “Знай Индию”. Тридцать победителей со всего мира, которые ответят на все вопросы, получат шанс выиграть двухнедельное путешествие по удивительной Индии», — рассказал Сиддартх Гаурав.