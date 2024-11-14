Важно знать водителям из Молдовы: «Зеленая карта» станет электронной, но процесс будет запущен в два этапа

«Мы предусмотрели два этапа внедрения для обеспечения переходного периода как для водителей, у которых уже есть страховой сертификат, так и для государственных учреждений. Первый этап — это переходный период до 31 декабря 2024 года, в течение которого предъявление страховки на бумажном носителе остается обязательным. Предъявление страховки в цифровом виде является необязательным для этого переходного периода. С 1 января 2025 года “Зеленая карта” будет представляться только в цифровом формате. Это не исключает возможности для водителя распечатать ее, но это будет допустимо только в том случае, если мы сделаем больший упор на представлении ее в цифровом формате», — отмечает Кэтэлина Плински.