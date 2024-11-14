Важно знать водителям из Молдовы: «Зеленая карта» станет электронной, но процесс будет запущен в два этапа

Национальный банк Молдовы (НБМ) уведомил, что к концу этого года водители смогут приобретать такой сертификат только в цифровом формате, который будет официально признан на международном уровне.
По словам государственного секретаря Министерства экономического развития и цифровизации Кэтэлины Плински, сертификаты «Carte Verde», выданные до 1 ноября 2024 года на бумажном носителе, будут действительны до истечения срока их действия.
«Мы предусмотрели два этапа внедрения для обеспечения переходного периода как для водителей, у которых уже есть страховой сертификат, так и для государственных учреждений. Первый этап — это переходный период до 31 декабря 2024 года, в течение которого предъявление страховки на бумажном носителе остается обязательным. Предъявление страховки в цифровом виде является необязательным для этого переходного периода. С 1 января 2025 года “Зеленая карта” будет представляться только в цифровом формате. Это не исключает возможности для водителя распечатать ее, но это будет допустимо только в том случае, если мы сделаем больший упор на представлении ее в цифровом формате», — отмечает Кэтэлина Плински.
С 1 января 2025 года предъявление сертификата в физическом виде станет невозможным, а цифровой документ будет обязательным. Кроме того, водители смогут распечатать цифровой сертификат, но он будет действителен только в электронном формате.
По сообщению НБМ, оцифровка сертификата «Carte Verde» («Зеленая карта») призвана упростить процесс его получения и повысить его безопасность. «Введение перехода на цифровой формат будет осуществляться страховыми компаниями и посредниками, а Национальный банк будет контролировать всю процедуру», — сообщили ранее в НБМ.
Сертификат, Carte Verde«(“Зеленая карта”) — это международный документ, подтверждающий, что транспортное средство, принадлежащее водителю, застраховано по обязательному страхованию автогражданской ответственности (внешнее ОСАГО), когда выезжает за пределы других стран.
Проект по переводу сертификата «Carte Verde» («Зеленая карта») в цифровой формат был утвержден Правительством Республики Молдова в сентябре этого года и является важным шагом в модернизации системы автострахования в стране.