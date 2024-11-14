Воронежские депутаты откорректировали бюджет города

«Это приведение планов, которые были в начале года, к факту исполнения. Все прогнозируемые вещи должны быть до конца года скорректированы. Сейчас мы видим только те объекты, которые будут закончены. Такая корректировка производится каждый год, мы ее называем технической корректировкой, хотя в ней есть и существенные моменты — отказ от каких-либо участков, застройки. Отмечу, что стоимость всех муниципальных программ следующего года не вызывает сомнений: там действительно корректно подготовлены давнишние документы, ожидающие своей очереди. И в них, мы считаем, технических огрехов будет гораздо меньше», — прокомментировал депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев.