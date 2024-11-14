Воронежские депутаты откорректировали бюджет города

На 43-м заседании Воронежской городской думы парламентарии откорректировали бюджет городского округа город Воронеж на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Доходная часть муниципального бюджета в этом году увеличилась на 1,818 миллиардов рублей в основном за счет роста налогов на доходы физических лиц и налоговых поступлений от сельского хозяйства, а также благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов адресной инвестиционной программы и дорожного фонда.
Все доходы города будут направлены на его развитие, в том числе более 300 млн рублей пойдут на ремонт и строительство дорог в частном секторе. На благоустройство дворов многоквартирного жилого фонда и уличного освещения направят дополнительные 150 миллионов рублей. На сохранение и развитие зелёного фонда городского округа, в том числе на благоустройство общественных территорий, содержание муниципальных парков и скверов, — 95, 305 миллионов рублей. На спорт и физкультуру, в том числе содержание спортивных сооружений и проведение фестивалей, — 40,639 миллионов рублей. Кроме того, на зарплату работников социальной сферы, которая была увеличена с 1 июля, выделят 350 миллионов рублей.
«Это приведение планов, которые были в начале года, к факту исполнения. Все прогнозируемые вещи должны быть до конца года скорректированы. Сейчас мы видим только те объекты, которые будут закончены. Такая корректировка производится каждый год, мы ее называем технической корректировкой, хотя в ней есть и существенные моменты — отказ от каких-либо участков, застройки. Отмечу, что стоимость всех муниципальных программ следующего года не вызывает сомнений: там действительно корректно подготовлены давнишние документы, ожидающие своей очереди. И в них, мы считаем, технических огрехов будет гораздо меньше», — прокомментировал депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев.