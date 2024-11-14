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NBC: в Минюсте США ошеломлены планами Трампа назначить Гейтса генпрокурором

Планы Дональда Трампа назначить генеральным прокурором и министром юстиции члена Палаты представителей Конгресса США Мэтта Гейтса вызвали шок в Минюсте. Чиновники ведомства в разговоре с NBC назвали решение «действительно ошеломляющим», «безумным», «абсолютно невероятным» и «смехотворным». Еще один сказал «OMG» («о мой бог»).

Источник: AP 2024

Как утверждает NBC News, накануне, 13 ноября, в штаб-квартире Минюста было «мрачное настроение». «Что за… происходит?» — задался вопросом один из высокопоставленных сотрудников Минюста. Другой сказал, что «с трудом подбирает слова». «Послушайте, он обладает уникальной квалификацией. Сколько еще потенциальных генеральных прокуроров имели опыт субъекта уголовного преследования?» — сказал еще один чиновник.

Дональд Трамп объяснил выбор Мэтта Гейтса тем, что он может «защитить границы, уничтожить преступные группировки и восстановить пошатнувшуюся веру американцев в Министерство юстиции». Гейтс был фигурантом дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, но расследование завершилось без предъявления обвинений. С подачи законодателя в отставку был отправлен спикер Палаты представителей, его однопартиец Кевин Маккарти — впервые в истории США.

Трамп Дональд