NBC: в Минюсте США ошеломлены планами Трампа назначить Гейтса генпрокурором

Дональд Трамп объяснил выбор Мэтта Гейтса тем, что он может «защитить границы, уничтожить преступные группировки и восстановить пошатнувшуюся веру американцев в Министерство юстиции». Гейтс был фигурантом дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, но расследование завершилось без предъявления обвинений. С подачи законодателя в отставку был отправлен спикер Палаты представителей, его однопартиец Кевин Маккарти — впервые в истории США.