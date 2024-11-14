Скончался березниковец, занимавший должность последнего главы комсомола

Владимир Зюкин родился 11 мая 1954 года в городе Березники Пермской области. В 1976 году он окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик, а на следующий год вступил в КПСС. С 1978 года стал работать в комсомоле, позже в качестве секретаря Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.
Первым секретарем ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин был назначен в апреле 1990 года. В сентябре 1991-го он распустил всесоюзную комсомольскую организацию. Вместе с ней прекратила существование и всесоюзная пионерская организация.
После распада СССР господин Зюкин возглавил фонд международного молодежного сотрудничества и брокерскую компанию «Крэйтон кэпитал». С 2003 года он был президентом ООО «Пилот менеджмент».