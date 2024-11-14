Скончался березниковец, занимавший должность последнего главы комсомола

Владимир Зюкин родился 11 мая 1954 года в городе Березники Пермской области. В 1976 году он окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик, а на следующий год вступил в КПСС. С 1978 года стал работать в комсомоле, позже в качестве секретаря Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.