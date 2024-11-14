Глава МЧС сказал про отказ Евросоюза сотрудничать с Беларусью

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский сказал про отказ Евросоюза сотрудничать с Беларусью в сфере защиты населения, пишет Sputnik.by.
Глава МЧС 14 ноября 2024 года в Овальном зале представил законопроект «О присоединении к Международной организации гражданской обороны». Он отметил, что Беларусь уже десять лет является наблюдателем в названной организации, активно себя ведет в качестве наблюдателя.
Синявский обратил внимание на то, что 60 стран являются членами Международной организации гражданской обороны. В первую очередь, это Африка, Азия, а также традиционные партнеры Беларуси. Речь идет про Россию и Китай.
Он также отметил, что было принято решение, при учете того, что ЕС и некоторые другие страны объединенного Запада не хотят сотрудничать в сфере защиты населения, вступить в Международную организацию по гражданской обороне.
Отвечая на вопрос про отказ западных стран Европейского союза сотрудничать в сфере населения, министр по чрезвычайным ситуациям заявил, что в отношении Беларуси были введены беспрецедентные санкции, уточнив, что сотрудничество по многим направлениям было прекращено, включая сфера чрезвычайных ведомств.
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