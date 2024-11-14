Воронежский губернатор объяснил отсутствие сигналов сирен при авиационной опасности

Речь пошла, в том числе, о мерах безопасности. Так, один житель области поинтересовался, почему воронежцы не слышат сигналов сирен при объявлении опасности атаки БПЛА, а также при ракетной и авиационной опасности. По словам губернатора, при опасности атаки БПЛА не требуется спускаться в укрытия (хотя, разумеется, в это время лучше не находится на улице и близ окон), поэтому сигнал не подается.
«При авиационной и ракетной опасности — иная ситуация. Здесь существует развилка — потенциальная и реальная опасность. Потенциальная — когда авиация противника начинается подниматься в воздух и двигаться в сторону России. И опасность реальная, когда мы будем понимать, что цели выбраны на нашей территории и уже к нашей границе движется авиация противника».
Таким образом, по словам главы региона, сирены включатся именно во втором случае, при реальной опасности. Однако оповещения о вероятной атаке со стороны противника все равно нужны, ведь время между опасностью потенциальной и реальной может быть очень незначительным.