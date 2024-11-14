Воронежский губернатор объяснил отсутствие сигналов сирен при авиационной опасности

Речь пошла, в том числе, о мерах безопасности. Так, один житель области поинтересовался, почему воронежцы не слышат сигналов сирен при объявлении опасности атаки БПЛА, а также при ракетной и авиационной опасности. По словам губернатора, при опасности атаки БПЛА не требуется спускаться в укрытия (хотя, разумеется, в это время лучше не находится на улице и близ окон), поэтому сигнал не подается.