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Воронежский губернатор объяснил отсутствие сигналов сирен при авиационной опасности

Сегодня, 14 ноября, глава региона Александр Гусев ответил на вопросы воронежцев в прямом эфире.

Источник: РИА "Новости"

Речь пошла, в том числе, о мерах безопасности. Так, один житель области поинтересовался, почему воронежцы не слышат сигналов сирен при объявлении опасности атаки БПЛА, а также при ракетной и авиационной опасности. По словам губернатора, при опасности атаки БПЛА не требуется спускаться в укрытия (хотя, разумеется, в это время лучше не находится на улице и близ окон), поэтому сигнал не подается.

«При авиационной и ракетной опасности — иная ситуация. Здесь существует развилка — потенциальная и реальная опасность. Потенциальная — когда авиация противника начинается подниматься в воздух и двигаться в сторону России. И опасность реальная, когда мы будем понимать, что цели выбраны на нашей территории и уже к нашей границе движется авиация противника».

отметил губернатор

Таким образом, по словам главы региона, сирены включатся именно во втором случае, при реальной опасности. Однако оповещения о вероятной атаке со стороны противника все равно нужны, ведь время между опасностью потенциальной и реальной может быть очень незначительным.