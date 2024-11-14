СМИ сообщили о пересмотре Сеулом темы поставок оружия Украине из-за победы Трампа

Согласно данным агентства, представитель южнокорейского правительства отметил, что администрация президента Юн Сок Ёля будет учитывать позицию нового лидера США, обсуждая вопрос о возможном изменении политики отказа от летального вооружения для Киева. При этом обсуждения на этот счет всё еще продолжаются.
«Южная Корея теперь с меньшей вероятностью будет отправлять боеприпасы на Украину, если Пхеньян не предпримет дальнейшие действия или не будет больше ясности насчет того, как Трамп будет действовать в отношении Украины», — говорится в публикации.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. Позже Трамп, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.
4 ноября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Южная Корея стала втягиваться в авантюру Соединенных Штатов по наращиванию поставок оружия Вооруженным силам Украины. Она уточнила, что российская сторона призывает Южную Корею одуматься и не идти на поводу у Запада, поскольку это ни к чему хорошему не приведет.
До этого, 24 октября, посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что поставки оружия из Южной Кореи на Украину не смогут изменить ход специальной военной операции. Зиновьев отметил, что для восстановления дипломатических отношений РФ и Южной Кореи необходимо решение конфликта с КНДР, а также снижение потенциала военной эскалации в регионе.