Глава администрации Ялты Янина Павленко нагрянула в Форос с рабочим визитом

Пригласила их к себе с бумагами, будем разбираться. Если всё-таки окажется, что это самострои — демонтируем после нового года и предоставим жителям МКД положенную им законом территорию, — отмечает глава администрации Ялты. Также она посетила Форосскую среднюю школу и обсудила с руководителем учреждения все планируемые мероприятия, в том числе благоустройство территории следующим летом.