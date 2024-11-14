Глава администрации Ялты Янина Павленко нагрянула в Форос с рабочим визитом

Пригласила их к себе с бумагами, будем разбираться. Если всё-таки окажется, что это самострои — демонтируем после нового года и предоставим жителям МКД положенную им законом территорию, — отмечает глава администрации Ялты. Также она посетила Форосскую среднюю школу и обсудила с руководителем учреждения все планируемые мероприятия, в том числе благоустройство территории следующим летом.
Параллельно проверила качество питания — вкусно, вес порций соответствует заявленному. Но есть вопросы к сансостоянию пищеблока — дала время до конца недели на исправление замечаний, — говорит Янина Павленко.
Вновь вернулись к вопросу устранения недочетов после реконструкции площади 8 платанов — решение найдено, начинаются работы. Также глава администрации Ялты поручила «ДЭУ» усилить уборку, а Департаменту архитектуры поработать над вывесками торговых объектов — нужно привести их к единому архетипу.
Оценила сансостояние поселка. Неплохо, но нет предела совершенству. В целом работу тероргана оцениваю положительно. С его руководителем Марией Романовой проработали все моменты, которые нужно «подтянуть», — подвела итог выезда Янина Павленко и добавила, что планирует объехать все 32 населенных пункта Большой Ялты.