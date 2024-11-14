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Глава администрации Ялты Янина Павленко нагрянула в Форос с рабочим визитом

Глава администрации Ялты комплексно отработала вопросы жителей Фороса. Прежде всего Янина Павленко встретилась с жильцами МКД на ул. Терлецкого, 15, которых беспокоят незаконные постройки около дома. Появились они еще в украинские времена. Сделали запросы и видим, что документов, подтверждающих право собственности, нет, хотя владельцы уверяют обратное.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Пригласила их к себе с бумагами, будем разбираться. Если всё-таки окажется, что это самострои — демонтируем после нового года и предоставим жителям МКД положенную им законом территорию, — отмечает глава администрации Ялты. Также она посетила Форосскую среднюю школу и обсудила с руководителем учреждения все планируемые мероприятия, в том числе благоустройство территории следующим летом.

Параллельно проверила качество питания — вкусно, вес порций соответствует заявленному. Но есть вопросы к сансостоянию пищеблока — дала время до конца недели на исправление замечаний, — говорит Янина Павленко.

Вновь вернулись к вопросу устранения недочетов после реконструкции площади 8 платанов — решение найдено, начинаются работы. Также глава администрации Ялты поручила «ДЭУ» усилить уборку, а Департаменту архитектуры поработать над вывесками торговых объектов — нужно привести их к единому архетипу.

Оценила сансостояние поселка. Неплохо, но нет предела совершенству. В целом работу тероргана оцениваю положительно. С его руководителем Марией Романовой проработали все моменты, которые нужно «подтянуть», — подвела итог выезда Янина Павленко и добавила, что планирует объехать все 32 населенных пункта Большой Ялты.