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Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья», — указано в документе.

Уточняется, что если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплату производит фонд «Защитники Отечества», при этом учитывая единовременную выплату, произведенную при получении этого увечья.

Как отмечается, эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.

Накануне Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий. Как уточнили в правительстве, при тяжелых ранения военнослужащие получат единовременную выплату в три миллиона рублей, при легких — миллион, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.

Путин Владимир