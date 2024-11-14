Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья», — указано в документе.
Уточняется, что если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплату производит фонд «Защитники Отечества», при этом учитывая единовременную выплату, произведенную при получении этого увечья.
Как отмечается, эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.
Накануне Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий. Как уточнили в правительстве, при тяжелых ранения военнослужащие получат единовременную выплату в три миллиона рублей, при легких — миллион, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.