Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

Накануне Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий. Как уточнили в правительстве, при тяжелых ранения военнослужащие получат единовременную выплату в три миллиона рублей, при легких — миллион, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.