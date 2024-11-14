«Земельную амнистию» в Беларуси продляют на три года

Также принятым во втором чтении проектом закона в стране вводится экстерриториальность государственной регистрации. Это означает, что когда закон вступит в силу, за госрегистрацией недвижимости заявитель сможет обратиться в любое агентство независимо от места нахождения недвижимости без дополнительной оплаты за такую опцию.