«Земельную амнистию» в Беларуси продляют на три года

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Проект закона, которым в Беларуси до 1 января 2028 года может быть продлена так называемая «земельная амнистия» принят во втором чтении Палатой представителей, передает Sputnik.
«Три закона практически объединены в один. Первый — это долгожданная “земельная амнистия”, которую ждут люди, будет продлена до 1 января 2028 года».
Поясняя причины продления, депутат пояснил, что тех сроков и того времени, которые были определены ранее, недостаточно.
«И сегодня загружены и перегружены землеустроительные службы, просто-напросто не успевают с тем потоком документов и заявлений, с которыми обращается граждане», — сказал депутат.
По состоянию на сегодняшний день примерно 30% граждан успели привести в порядок свои документы. Речь и идет о так называемых самовольно занятых земельных участках.
Также принятым во втором чтении проектом закона в стране вводится экстерриториальность государственной регистрации. Это означает, что когда закон вступит в силу, за госрегистрацией недвижимости заявитель сможет обратиться в любое агентство независимо от места нахождения недвижимости без дополнительной оплаты за такую опцию.
Кроме этого, законом устанавливается обязательность внесения в регистр недвижимости сведений о совместной собственности супругов, в том числа бывших при госрегистрации имущества.
Законом также вводится запрет на занятие должности регистратора лицами, имеющими не снятую или не погашенную в установленном порядке судимость за совершенное умышленное преступление.
Приятный во втором чтении проект закона будет передан на утверждение в Совет республики и затем направлен президенту страны.