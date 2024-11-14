Сергей Малышев покидает пост главы Лукояновского района

«Сегодня, когда я говорю “мы”, то говорю о всех земляках. Это огромная сила, и я всегда чувствовал ее поддержку. С первого дня хотел, чтобы каждый лукояновец гордился тем, что он житель нашего округа, чтобы чаще хвалил, а не ругал малую родину. И все делалось именно ради этого».