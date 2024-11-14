Сергей Малышев покидает пост главы Лукояновского района

Сергей Малышев уходит с поста главы Лукояновского муниципального округа. В четверг, 14 ноября, он работает последний день — о чем написал в своем Telegram-канале и подвел итоги работы за пять лет.
По каким причинам Малышев покидает свой пост, неизвестно.
Он вспомнил о всем том, что успел сделать в своей должности. Это открытие Центра культурного развития и отделения ЗАГС, благоустройство городского парка, ремонт ДК в Лопатине, Крюковке, Пичингушах, Ульянове, завершение строительства дома-музея «Подвижник веры Христовой иерей Василий Гундяев» и обустройства прилегающей территории. Кроме того, капремонт прошел в школе № 2 Лукоянова, Разинской школе.
Работа по водоснабжению и ремонту дорог продолжится. Также местные власти намерены закончить работы по проекту территории Казенного пруда и начать возведение птицефабрики.
«Сегодня, когда я говорю “мы”, то говорю о всех земляках. Это огромная сила, и я всегда чувствовал ее поддержку. С первого дня хотел, чтобы каждый лукояновец гордился тем, что он житель нашего округа, чтобы чаще хвалил, а не ругал малую родину. И все делалось именно ради этого».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Михаил Клинков стал новым мэром Дзержинска. За него проголосовали 24 депутата гордумы во время заседания 30 октября 2024 года.