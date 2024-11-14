Губернатор Краснодарского края рассказал о мерах поддержки медработников

В этом году для врачей приобретено 57 служебных квартир на сумму 289,3 миллиона рублей. С начала 2024 года жилье получили 64 медицинских работника. Также действует программа «Земский доктор/фельдшер», в этом году ею воспользовались 119 специалистов. Кроме того, 62 человека получили субсидии по программе «Социальная ипотека». Свыше тысячи медиков получили компенсации на аренду жилья, общая сумма выплат составила 83,2 млн рублей. Семи тысячам сотрудников медучреждений компенсировали расходы на ЖКХ, а 37 медиков получили в безвозмездное пользование участки земли.