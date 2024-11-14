Губернатор Краснодарского края рассказал о мерах поддержки медработников

В 2024 году более 60 медицинских работников получили поддержку в виде миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, как привлекают специалистов в новые медицинские учреждения и обеспечивают поддержку врачам и фельдшерам.
«Обеспечиваем медиков служебными квартирами, компенсируем расходы на жилищно-коммунальные услуги, выплачиваем по миллиону рублей на первый взнос по ипотеке на строительство или покупку жилья», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
В этом году для врачей приобретено 57 служебных квартир на сумму 289,3 миллиона рублей. С начала 2024 года жилье получили 64 медицинских работника. Также действует программа «Земский доктор/фельдшер», в этом году ею воспользовались 119 специалистов. Кроме того, 62 человека получили субсидии по программе «Социальная ипотека». Свыше тысячи медиков получили компенсации на аренду жилья, общая сумма выплат составила 83,2 млн рублей. Семи тысячам сотрудников медучреждений компенсировали расходы на ЖКХ, а 37 медиков получили в безвозмездное пользование участки земли.
Ранее сообщалось, что на Кубани за шесть лет построили более 70 ФАПов.