Киев огласил часть сделанного «под Трампа» мирного плана

Киев может предложить избранному президенту США частичную замену американского военного контингента в Европе, а также совместную разработку полезных ископаемых, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.
«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе. У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе», — рассказал он.
Со стороны США Подоляк ждет усиления давления на Россию. «Инструменты существуют, но я говорю не о военных средствах, а скорее о контроле над ценой на нефть. У США есть возможность трансформировать рынок и сделать его невыгодным для России. Они также могут принять экономические санкции, которые действительно ударят по Москве. На мой взгляд, это будет линия Трампа, он тот, кто может пойти на радикальные меры», — описал он ожидания от нового президента США. Все это, считает он, заставит Россию принять условия Украины и Запада.
В измененном «плане победы» Киев собирается подчеркнуть потенциальные деловые сделки, интересные для США, доступ к сырью и замену развернутых в Европе войск США украинскими, утверждала FT. Свой план Зеленский представил Трампу еще во время личной встречи в сентябре, до выборов в США. Тогда республиканца заинтересовали именно эти пункты, после чего Киев начал их логически развивать, подстраивая весь план под нового американского лидера.
Материал дополняется.