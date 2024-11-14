Киев огласил часть сделанного «под Трампа» мирного плана

Со стороны США Подоляк ждет усиления давления на Россию. «Инструменты существуют, но я говорю не о военных средствах, а скорее о контроле над ценой на нефть. У США есть возможность трансформировать рынок и сделать его невыгодным для России. Они также могут принять экономические санкции, которые действительно ударят по Москве. На мой взгляд, это будет линия Трампа, он тот, кто может пойти на радикальные меры», — описал он ожидания от нового президента США. Все это, считает он, заставит Россию принять условия Украины и Запада.