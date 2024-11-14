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Axios: Байден и Трамп договорились решить вопрос с заложниками в Газе до января

Действующий президент США Джо Байден и будущий президент США Дональд Трамп в ходе двухчасовой встречи, состоявшейся в Овальном кабинете 13 ноября, обсудили необходимость вернуть удерживаемых в секторе Газа заложников до инаугурации республиканца 20 января 2025 года, пишет Axios со ссылкой на источники. В Белом доме пояснили, что об их сотрудничестве просили семьи заложников.

Источник: AP 2024

Во время встречи с Дональдом Трампом Джо Байден попросил его совместно работать над заключением сделки между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников, рассказали источники Axios. По их словам, Трамп согласился, что проблему нельзя откладывать и стоит решить ее до его вступления в должность. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация Джо Байдена послала «сигнал» команде Дональда Трампа о готовности сотрудничать по этому вопросу.

В тот же день Джо Байден встретился с членами семьи граждан США, находящихся в заложниках у палестинского «Хамаса» в секторе Газа. Как сообщал Белый дом, президент представил «обновленную информацию об усилиях США по освобождению всех заложников» и подтвердил, что его администрация намерена добиться их возвращения. Два источника Axios рассказали, что Джо Байден извинился перед пришедшими на встречу за то, что их родственники до сих пор не освобождены.

7 октября 2023 года, когда вторгнувшиеся на территорию Израиля боевики «Хамаса» напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа, в анклав увезли 253 израильтянина (в том числе с двойным гражданством). Часть из них освободили в ходе переговоров, несколько человек погибли. По сведениям израильской стороны, основанным на разведданных, в заложниках остается 101 израильтянин. Половина из них считаются погибшими.

Трамп Дональд
Байден Джо