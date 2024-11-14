Axios: Байден и Трамп договорились решить вопрос с заложниками в Газе до января

В тот же день Джо Байден встретился с членами семьи граждан США, находящихся в заложниках у палестинского «Хамаса» в секторе Газа. Как сообщал Белый дом, президент представил «обновленную информацию об усилиях США по освобождению всех заложников» и подтвердил, что его администрация намерена добиться их возвращения. Два источника Axios рассказали, что Джо Байден извинился перед пришедшими на встречу за то, что их родственники до сих пор не освобождены.