«Это народный парк». Лукашенко ознакомился с инфраструктурой парка имени 50-летия Великого Октября
«Это ваш конек. Это неоспоримо. И так надо подтягивать те направления, которые вы можете освоить», — сказал Александр Лукашенко.
Президент также упомянул благотворительную деятельность БРСМ, помощь пожилым людям.
Лукашенко назвал главный конек БРСМ
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение — это конек Белорусского республиканского союза молодежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активистами БРСМ — бойцами студотряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона «Трактор», передает корреспондент БЕЛТА.
«Это народный парк». Лукашенко ознакомился с инфраструктурой парка имени 50-летия Великого Октября