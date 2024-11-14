Лукашенко назвал главный конек БРСМ

«Это народный парк». Лукашенко ознакомился с инфраструктурой парка имени 50-летия Великого Октября



«Это ваш конек. Это неоспоримо. И так надо подтягивать те направления, которые вы можете освоить», — сказал Александр Лукашенко.



Президент также упомянул благотворительную деятельность БРСМ, помощь пожилым людям.