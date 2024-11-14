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Лукашенко назвал главный конек БРСМ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение — это конек Белорусского республиканского союза молодежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активистами БРСМ — бойцами студотряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона «Трактор», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

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«Это ваш конек. Это неоспоримо. И так надо подтягивать те направления, которые вы можете освоить», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также упомянул благотворительную деятельность БРСМ, помощь пожилым людям.

Лукашенко Александр