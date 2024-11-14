«Вся проблема у нас — это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым», — отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко о футболе: вся проблема у нас — это физическое состояние спортсменов
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским футболистам не хватает физической подготовки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активистами БРСМ — бойцами студотряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона «Трактор», передает корреспондент БЕЛТА.
«Вся проблема у нас — это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым», — отметил Александр Лукашенко.