Александр Гусев не исключил введение новых региональных мер поддержки участников СВО

По словам губернатора, в данный момент в воронежском регионе в фокусе внимания находится работа с бойцами, которые уже вернулись из зоны СВО. Им оказывается не только материальная, но и психологическая поддержка.
«Наша задача предоставить возможности по трудоустройству, переобучению, по социальной адаптации, если есть показания», — подчеркнул глава региона.
Не исключил губернатор и введение новых региональных мер поддержки участников СВО. Однако для этого, по словам главы региона, нужно изучить и опыт других областей и посмотреть, как будут работать федеральные дифференцированные выплаты бойцам.
Также губернатор рассказал, больше 130 участников СВО в регионе воспользовались региональной компенсацией за невозможность выдачи положенных земельных участков. Власти, по словам Александра Гусев, могут предоставлять и непосредственно земельные участники, однако многие участники СВО предпочитают брать именно компенсацию.
К слову, данной мерой поддержки могут воспользоваться военные, носящие звание Герой России или являющиеся обладателями определенного вида наград.