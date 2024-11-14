Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Гусев не исключил введение новых региональных мер поддержки участников СВО

Сегодня, 14 ноября, во время прямого эфира Александр Гусев ответил на вопросы воронежцах о мерах поддержки участников Специальной военной операции.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

По словам губернатора, в данный момент в воронежском регионе в фокусе внимания находится работа с бойцами, которые уже вернулись из зоны СВО. Им оказывается не только материальная, но и психологическая поддержка.

«Наша задача предоставить возможности по трудоустройству, переобучению, по социальной адаптации, если есть показания», — подчеркнул глава региона.

Не исключил губернатор и введение новых региональных мер поддержки участников СВО. Однако для этого, по словам главы региона, нужно изучить и опыт других областей и посмотреть, как будут работать федеральные дифференцированные выплаты бойцам.

Также губернатор рассказал, больше 130 участников СВО в регионе воспользовались региональной компенсацией за невозможность выдачи положенных земельных участков. Власти, по словам Александра Гусев, могут предоставлять и непосредственно земельные участники, однако многие участники СВО предпочитают брать именно компенсацию.

К слову, данной мерой поддержки могут воспользоваться военные, носящие звание Герой России или являющиеся обладателями определенного вида наград.