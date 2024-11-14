Reuters: Боррель призвал поставить на паузу диалог ЕС с Израилем

О предложении дипломата сообщило агентство Reuters. Журналисты ознакомились с письмом, которое Борелль направил в правительства всех европейских государств.
В обращении он выразил обеспокоенность из-за нарушений прав человека в секторе Газа со стороны Израиля. Дипломат обратил внимание на то, что Евросоюз выражал озабоченность тем, что во время военной операции недостаточно соблюдается международное гуманитарное право, но претензии со стороны ЕС не учитываются израильским правительством.
«В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС использовал положение о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем», — цитируют главу евродипломатии «Ведомости».
По мнению политика, «бойкот» со стороны стран ЕС может заставить израильское правительство соблюдать гуманитарное право.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
Накануне Турция объявила о прекращении дипломатических отношений с Израилем. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что никаких шагов для восстановления отношений Анкара принимать не будет.
В середине октября США потребовали от Израиля в течение 30 дней принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. В противном случае объемы военной поддержки, поставляемой Вашингтоном, могли сократиться. Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре заявил, что Израиль предпринял шаги для исправления положения, помощь сокращать не планируется.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся масштабному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начал реализацию операции «Железные мечи» с полной блокадой сектора Газа. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.