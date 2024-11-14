Reuters: Боррель призвал поставить на паузу диалог ЕС с Израилем

В обращении он выразил обеспокоенность из-за нарушений прав человека в секторе Газа со стороны Израиля. Дипломат обратил внимание на то, что Евросоюз выражал озабоченность тем, что во время военной операции недостаточно соблюдается международное гуманитарное право, но претензии со стороны ЕС не учитываются израильским правительством.