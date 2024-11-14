Губернатор Гусев высказался о проблеме с общественным транспортом в Воронеже

«При этом новые автобусы вышли на линии, а старые остались в гаражах, потому что просто нет водителей, — констатировал Александр Гусев. — Мы вынуждены были в связи с этим принимать решение об увеличении тарифа на проезд. Я рассчитываю на то, что эти деньги, которые дополнительно получают перевозчики, должны быть направлены на зарплаты водителей и привлечение нужного количества людей. Будем за этим следить, и не допустим компромисса: “Я не смог”. Начнем с муниципального предприятия, все правильно выстроим там. Параллельно будем работать с частными компаниями. Достаточно ли индексации тарифа, который мы провели? Мы считаем, что да, делали расчеты. Если мнение иное, значит будем собираться — послушаем мнение перевозчиков».