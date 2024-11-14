Глава Екатеринбурга Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с Омском

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, оно направлено на улучшение городской среды.
Соглашение направлено на обмен практиками муниципального контроля, проведение совместных совещаний, семинаров и круглых столов, обмен делегациями и другие мероприятия, в том числе участие в форумах.
«Муниципальный контроль касается абсолютно всех сфер жизни муниципалитета: контроль в сфере благоустройства, транспорта и других. У каждого города есть свои практики: каким образом это осуществлять и какой эффект это приносит».
Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге 14 и 15 ноября. На мероприятии присутствуют представители 100 городов России, на полях форума обсуждают вопросы создания агломераций, межмуниципального сотрудничества, инвестиций в города и стратегического управления.