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Глава Екатеринбурга Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с Омском

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Омска Сергей Шелест на форуме «Города России» подписали соглашение о сотрудничестве в области муниципального контроля.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, оно направлено на улучшение городской среды.

Соглашение направлено на обмен практиками муниципального контроля, проведение совместных совещаний, семинаров и круглых столов, обмен делегациями и другие мероприятия, в том числе участие в форумах.

«Муниципальный контроль касается абсолютно всех сфер жизни муниципалитета: контроль в сфере благоустройства, транспорта и других. У каждого города есть свои практики: каким образом это осуществлять и какой эффект это приносит».

пояснил Алексей Орлов
мэр Екатеринбурга

Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге 14 и 15 ноября. На мероприятии присутствуют представители 100 городов России, на полях форума обсуждают вопросы создания агломераций, межмуниципального сотрудничества, инвестиций в города и стратегического управления.

переговоры