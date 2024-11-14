За Лукашенко уже собрано более 700 тыс. подписей

«Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так», — рассказал Александр Лукашенко.



Президент отметил, что пока у него не было времени тщательно следить за избирательной кампанией, поскольку в конце года накопилось достаточно дел, было много поездок как по стране, так и за рубеж. Кроме того, необходимо было еще проконтролировать завершение уборочной кампании.



«Людей надо накормить. У нас сегодня есть все и даже больше того, что мы ожидали, — заявил глава государства. — Аграрии празднуют праздник свой святой. Спасибо им огромное. Я не зря поехал по “Дажынкам” — для того, чтобы поблагодарить людей и посмотреть сверху, как они выполняют мои поручения, особенно как пашут почву, поднимают зябь. Это основная работа, которая у нас осталась».



Возвращаясь к вопросам избирательной кампании, Александр Лукашенко рассказал, что предлагал уже завершить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Однако глава Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что людям надо дать возможность поддержать своего лидера.



«Мы не нагнетаем обстановку. Я запланировал переговорить с руководством инициативной группы, поблагодарить их на первом этапе. И поговорить, как мы дальше будем двигаться. Главное, чтобы “альтернативщики” также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает: для меня самое страшное — это доверие людей, — заявил Президент. — И люди после 2020 года посмотрели и думают: мы страну можем потерять, давайте будем ценить то, что есть. И вот, исходя из этого, идут, но не очень на подписи за других».



Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты стартовал 7 ноября и завершится 6 декабря 2024 года. Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах (в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами), а также по месту жительства, работы (службы) избирателей.



Центризбиркомом были зарегистрированы семь инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Однако 12 ноября стало известно, что двое претендентов решили прекратить дальнейшее участие в электоральной кампании. Об этом заявили председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин», начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова и председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.



Таким образом, в настоящее время продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения пятерых кандидатов в Президенты.



Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.