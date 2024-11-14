Чем будет заниматься департамент Маска в правительстве Трампа

Как поясняет Bloomberg, название нового ведомства — DOGE (Department of Government Efficiency) — звучит как мем, и так оно и есть.
Новое ведомство ставит перед собой амбициозную задачу: сокращение государственных расходов на 2 трлн долларов. Эта цель уже завела в тупик длинный ряд президентов — и демократов, и республиканцев, — Маск, вероятно, столкнется с тем же политическим противодействием, которое обрекло предыдущие попытки по сокращению дефицита госбюджета США.
Усилия по повышению эффективности правительства возглавят сразу два человека: Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, который соперничал с Трампом за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Что такое Департамент по эффективности правительства?
Начнем с того, чем он не является. Это не министерство, потому что министерства являются постоянными и могут быть созданы или расформированы исключительно американским конгрессом.
Как он будет работать?
Это неизвестно. Один из потенциальных механизмов — Закон о федеральных консультативных комитетах от 1972 года. Он позволяет президенту запрашивать мнения комитетов, состоящих из представителей государственного и частного сектора.
В прошлом году их деятельность обошлась стране в общей сложности в 399 млн долларов.
Включение Маска и Рамасвами в федеральный консультативный комитет сделало бы их так называемыми специальными государственными служащими.
И что здесь крайне важно для Маска и Рамасвами, бывшего руководителя биотехнологической компании: такие должности не требуют от человека публично раскрывать свои активы или отказываться от них.
Однако Маск и Рамасвами все равно будут подчиняться федеральным этическим нормам, требующим от них самоустранения от обсуждений и решений, которые влияют на них лично.
Какова цель DOGE?
Трамп сказал, что группа Маска-Рамасвани будет «предоставлять советы и рекомендации извне правительства и будет сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания предпринимательского подхода к правительству, невиданного ранее».
Сколько DOGE собирается сократить?
Трамп в своем заявлении оперировал годовыми цифрами: «Мы устраним огромные растраты и мошенничество, которые выявлены в ежегодных государственных расходах, равных 6,5 трлн долларов».
Почему DOGE не был создан ранее?
Такое ведомство в США уже было, хотя и не в нынешнем виде. Например, комиссия Симпсона-Боулза в 2010 году предложила в течение 10 лет сократить расходы примерно на 4 трлн долларов за счет отсрочки пенсионного возраста, урезания затрат на здравоохранение и отмены налоговых льгот. Конгресс тогда не предпринял никаких действий.
В 2011 году новый комитет конгресса, получивший название «Суперкомитет», попытался заключить «крупную сделку» между тогдашним президентом Бараком Обамой и конгрессменами-республиканцами. Это не удалось. Многочисленные остановки работы правительства и превышение лимита госдолга, которые республиканцы пытались использовать для принудительного пересмотра бюджета, привели к краткосрочным исправлениям.
Серьезное сокращение дефицита госдолга потребует жесткой экономии, невиданной со времен Второй мировой войны, и наверняка значительного сокращения таких популярных программ, как социальное обеспечение, Medicare, Medicaid и льготы для ветеранов.
Что стоит на кону?
Трамп пообещал закрыть Министерство образования, вернув контроль над политикой и финансированием штатам.
Впрочем, сокращение «расходов, случаев мошенничества и злоупотреблений» давно стало мантрой консервативных политиков. Но усилия по достижению этой цели дали неоднозначные результаты.
Основным направлением для мошенничества стали расходы на COVID-19, которые Трамп утвердил в виде закона в 2020 году. Согласно обзору Associated Press за 2023 год, 10% из 4,2 триллиона долларов, выделенных на борьбу с пандемией, были потрачены не по назначению.
Растраты — более субъективное понятие. С 2011 года Счетная палат направила в конгресс 14 отчетов, содержащих 2018 рекомендаций по сокращению или устранению дублирующих программ или сокращению расходов федерального правительства. Конгресс принял около двух третей из них, сэкономив порядка 667,5 млрд долларов.
Как узнать, что предлагает DOGE?
Он также намекнул, что участие общественности в данном проекте может быть похоже на игру.
У нас будет таблица лидеров по самым безумным тратам ваших налоговых средств. Это будет одновременно крайне трагично и крайне развлекательно.
Может ли Трамп отказаться от расходования средств без одобрения конгресса?
Конгресс, в соответствии с конституцией, имеет право контролировать расходные статьи и должен одобрять любые сокращения. Но Трамп думает, что нашел обходной путь. Он планирует оспорить ключевое положение Закона о контроле конгресса США за бюджетом и конфискациями от 1974 года, которое составляет основу современного федерального бюджетного процесса. Это положение гласит, что президент должен расходовать выделенные средства, если конгресс не примет иное решение. «Возвращение конфискаций даст нам важнейший инструмент, с помощью которого мы сможем уничтожить глубинное государство… и уморить поджигателей войны голодом. С помощью конфискации мы можем просто перекрыть им доступ к деньгам», — заявил Трамп в прошлом году.