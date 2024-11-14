Чем будет заниматься департамент Маска в правительстве Трампа

Конгресс, в соответствии с конституцией, имеет право контролировать расходные статьи и должен одобрять любые сокращения. Но Трамп думает, что нашел обходной путь. Он планирует оспорить ключевое положение Закона о контроле конгресса США за бюджетом и конфискациями от 1974 года, которое составляет основу современного федерального бюджетного процесса. Это положение гласит, что президент должен расходовать выделенные средства, если конгресс не примет иное решение. «Возвращение конфискаций даст нам важнейший инструмент, с помощью которого мы сможем уничтожить глубинное государство… и уморить поджигателей войны голодом. С помощью конфискации мы можем просто перекрыть им доступ к деньгам», — заявил Трамп в прошлом году.