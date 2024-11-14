Главу Кореневского района Курской области отправили в отставку

«Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — сказал он.
Ранее глава приграничного Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил ТАСС о своей отставке.
КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на собрании жителей приграничного Кореневского района отправил в отставку главу района Марину Дегтяреву. Об этом ТАСС сообщил общественник Сергей Бондарев.
«Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — сказал он.
Ранее глава приграничного Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил ТАСС о своей отставке.