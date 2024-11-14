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Главу Кореневского района Курской области отправили в отставку

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на собрании жителей приграничного Кореневского района отправил в отставку главу района Марину Дегтяреву. Об этом ТАСС сообщил общественник Сергей Бондарев.

Источник: Партия «Единая Россия»

«Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — сказал он.

Ранее глава приграничного Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил ТАСС о своей отставке.