Мэр Омска Шелест рассказал о приобретении квартир для переселенцев из ветхого жилья

Так с начала месяца департамент жилищной политики омской мэрии уже заключил 13 контрактов на покупку жилых помещений. Эти квартиры расположены в новостройке по адресу: 4-й Амурский проезд, 9.
До конца ноября будут заключены ещё 92 контракта на приобретение квартир для этой категории граждан. Всего до конца года предстоит расселить тридцать аварийных домов.
Отметим, что покупка жилых помещений ведётся в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что также почти окончено строительство многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья на 1-й Ленинградской. Работы идут без отставаний, уже начато благоустройство территории: обустраиваются проезды, тротуары и парковочные места. Предполагается, что переселенцы, которые ждут квартиры в этом доме, встретят там Новый год.
Также «МК в Омске» писал о пяти семьях, которые получили ключи от новых квартир в доме № 18, к.1 по улице посёлок Биофабрика. Ранее они проживали в аварийных домах на улицах Батумской и Долгирева.