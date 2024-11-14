Мэр Омска Шелест рассказал о приобретении квартир для переселенцев из ветхого жилья

Напомним, что также почти окончено строительство многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья на 1-й Ленинградской. Работы идут без отставаний, уже начато благоустройство территории: обустраиваются проезды, тротуары и парковочные места. Предполагается, что переселенцы, которые ждут квартиры в этом доме, встретят там Новый год.