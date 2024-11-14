CNN: кандидат в постпреды США в ООН Стефаник отказалась от проукраинской позиции

Уже в ноябре 2023-го Стефаник критиковала администрацию Байдена за недостаточную подотчетность в расходовании средств на Украину и отсутствие конечной цели США. А в апреле 2024-го конгрессвумен проголосовала против предоставления Украине пакета помощи в размере $60 млрд. Тогда политик объясняла свое решение тем, что не может одобрить выделение средств в условиях миграционного кризиса на границе США и Мексики.