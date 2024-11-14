Врио главы Ростовской области раскритиковал чиновников за «птичий язык»

Врио губернатора Ростовской области обсудил с чиновниками региона, как общаться с дончанами. Об этом Юрий Слюсарь рассказал на своей странице в социальной сети 14 ноября.
— Вижу по комментариям, что далеко не на все вопросы получены ответы. Еще раз напомнил, что интернет сегодня — самая популярная, быстрая и удобная площадка для диалога власти и жителей, — поделился врио главы области.
Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык», ведь жителям региона не всегда понятно. Главная задача, чтобы у дончан не оставалось вопросов. Врио главы призвал менять подход и быть открытыми в общении со своими жителями.
— Нужно общаться, помогать и решать их проблемы. Это наша работа. И тогда жители увидят сильную команду, — добавил Юрий Слюсарь.
Ростовчане в комментариях под постом поддержали мнение врио губернатора. Буквально за несколько минут публикация собрала несколько сотен комментариев.