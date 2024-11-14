В 2025 году бюджет Башкирии направит на поддержку ЖКХ 11 млрд рублей

В числе приоритетных направлений капремонта — замена лифтов с истёкшим сроком эксплуатации и ремонт крыш. Так, в ближайшие 2 года планируется заменить 1050 лифтов, кроме того, в неотложном капитальном ремонте крыш нуждаются более 2000 домов. В текущем году из бюджета Башкирии на капитальный ремонт крыш 135 многоквартирных домов направлено 443,2 млн рублей.