В 2025 году бюджет Башкирии направит на поддержку ЖКХ 11 млрд рублей

Об этом было заявлено в ходе обсуждения проекта бюджета Башкирии на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов на заседании комитета Госсобрания — Курултая РБ.
Как уточнила и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская, бюджетные средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, модернизацию и обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры.
В 2025 году планируется выполнить 652 вида работ по капремонту в 598 домах на общую сумму примерно 5 млрд рублей, в том числе 24 млн рублей будут направлены из республиканского бюджета.
В числе приоритетных направлений капремонта — замена лифтов с истёкшим сроком эксплуатации и ремонт крыш. Так, в ближайшие 2 года планируется заменить 1050 лифтов, кроме того, в неотложном капитальном ремонте крыш нуждаются более 2000 домов. В текущем году из бюджета Башкирии на капитальный ремонт крыш 135 многоквартирных домов направлено 443,2 млн рублей.
В минувшем сентябре были приняты изменения в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах», предусматривающие исключение из перечня работ дополнительных дорогостоящих видов ремонта (переустройство крыши, утепление чердачного перекрытия
Автор: Сергей Николаев.