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Бектенов: Казахстан готов сотрудничать с Беларусью по всем направлениям

Казахстанская сторона отмечает, что показатели экономики достаточно неплохие, однако есть и различные вопросы.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Для Астаны Минск — важный торгово-экономический партнер, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.

«В целом мы готовы сотрудничать с Беларусью по всем направлениям», — сказал Бектенов.

Глава правительства Казахстана пояснил, что речь идет и о сельском хозяйстве, и об IT-секторе, и многом другом.

«Цифры (взаимодействия в экономике — Sputnik) достаточно неплохие, но есть, конечно, и вопросы по различным объективным причинам», — отметил Бектенов.

Он добавил, что нужно диверсифицировать товарные потоки. Над этим работает межправительственная комиссия. Успешно развивается сотрудничество в промкооперации.

«На сегодняшний день оно включает 14 проектов на общую сумму 275 миллионов долларов», — обратил внимание Бектенов.