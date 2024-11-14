Бектенов: Казахстан готов сотрудничать с Беларусью по всем направлениям

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Для Астаны Минск — важный торгово-экономический партнер, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.
«В целом мы готовы сотрудничать с Беларусью по всем направлениям», — сказал Бектенов.
Глава правительства Казахстана пояснил, что речь идет и о сельском хозяйстве, и об IT-секторе, и многом другом.
«Цифры (взаимодействия в экономике — Sputnik) достаточно неплохие, но есть, конечно, и вопросы по различным объективным причинам», — отметил Бектенов.
Он добавил, что нужно диверсифицировать товарные потоки. Над этим работает межправительственная комиссия. Успешно развивается сотрудничество в промкооперации.
«На сегодняшний день оно включает 14 проектов на общую сумму 275 миллионов долларов», — обратил внимание Бектенов.